Ritiro Dimaro

Salute, Postura e Performance: i Dottori Sirignano e Tundisi al Ritiro di Dimaro Folgarida 2026

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Da oltre quindici anni consulenti dello staff medico azzurro guidato quest’anno dal Dr. Gennaro De Luca anche nella preparazione estiva in Val di Sole

DIMARO FOLGARIDA — Tra la frescura della Val di Sole e l’entusiasmo travolgente dei tifosi azzurri, il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (che ormai volge a conclusione) si conferma il fulcro strategico per porre le basi della nuova stagione agonistica della SSC Napoli. Oltre alla preparazione atletica e tattica gestita sul campo dal mister Massimiliano Allegri e dal suo staff, un lavoro dietro le quinte ma prezioso si svolge da anni per la tutela e il benessere fisico dei calciatori.

Anche per la stagione 2026, la continuità e l’eccellenza medica restano la colonna portante del club azzurro. A guidare il settore sanitario è quest’anno il Dr. Gennaro De Luca insieme al Dr. Angelo Gioffredi, coadiuvati dallo storico e collaudato team di fisioterapisti composto da Marco Di Lullo, Marco Romano, Nicola Zazzaro, Vincenzo Longobardo, Paolo Tartaglione, Vittorio Mennella e il nustrizionista sportivo Marco Rufolo. Accanto a loro, l’ormai affiatatissimo binomio di consulenti odontoiatri d’eccellenza: il Dr. Massimiliano Sirignano e il Dr. Valentino Tundisi.

“La bocca non è un dettaglio: quando si infiamma, il corpo corre di meno”

La presenza dei Dottori Sirignano e Tundisi a Dimaro Folgarida rappresenta un valore aggiunto ormai imprescindibile. Con un’esperienza ultraquindicennale al fianco della società partenopea, i due specialisti promuovono un approccio olistico e scientifico alla salute dell’atleta. Nel corso delle giornate di ritiro, e ancor prima di partire per il Trentino,  i giocatatori sono stati sottoposti ad un’accurata e meticolosa batteria di screening: test posturali, analisi elettromiografiche e valutazioni dettagliate dell’occlusione e dell’apparato stomatognatico.

Una visione moderna dello sport professionistico insegna infatti che la prevenzione dei traumi muscolari e il miglioramento delle prestazioni sportive passino proprio dall’equilibrio globale dell’organismo. Correggere dismorfosi o intercettare tempestivamente stati infiammatori del cavo orale consente di ridurre il carico infiammatorio generale, garantendo tempi di recupero più rapidi e maggiore reattività in campo.

Il lavoro dei Dottori Sirignano e Tundisi si inserisce in una proficua e coordinata sinergia sia con la direzione medica sia con lo staff tecnico. Massima intesa con il nuovo allenatore azzurro, Massimiliano Allegri e il suo team. Considerare il calciatore come un individuo complesso permette non solo di ottimizzare la performance atletica, ma anche di diffondere un messaggio di grande rilevanza sociale e di salute pubblica sull’importanza della prevenzione e del benessere integrato.

 

 

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