Salute, Postura e Performance: i Dottori Sirignano e Tundisi al Ritiro di Dimaro Folgarida 2026

Da oltre quindici anni consulenti dello staff medico azzurro guidato quest’anno dal Dr. Gennaro De Luca anche nella preparazione estiva in Val di Sole
DIMARO FOLGARIDA — Tra la frescura della Val di Sole e l’entusiasmo travolgente dei tifosi azzurri, il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (che ormai volge a conclusione) si conferma il fulcro strategico per porre le basi della nuova stagione agonistica della SSC Napoli. Oltre alla preparazione atletica e tattica gestita sul campo dal mister Massimiliano Allegri e dal suo staff, un lavoro dietro le quinte ma prezioso si svolge da anni per la tutela e il benessere fisico dei calciatori.
Anche per la stagione 2026, la continuità e l’eccellenza medica restano la colonna portante del club azzurro. A guidare il settore sanitario è quest’anno il Dr. Gennaro De Luca insieme al Dr. Angelo Gioffredi, coadiuvati dallo storico e collaudato team di fisioterapisti composto da Marco Di Lullo, Marco Romano, Nicola Zazzaro, Vincenzo Longobardo, Paolo Tartaglione, Vittorio Mennella e il nustrizionista sportivo Marco Rufolo. Accanto a loro, l’ormai affiatatissimo binomio di consulenti odontoiatri d’eccellenza: il Dr. Massimiliano Sirignano e il Dr. Valentino Tundisi.
“La bocca non è un dettaglio: quando si infiamma, il corpo corre di meno”
La presenza dei Dottori Sirignano e Tundisi a Dimaro Folgarida rappresenta un valore aggiunto ormai imprescindibile. Con un’esperienza ultraquindicennale al fianco della società partenopea, i due specialisti promuovono un approccio olistico e scientifico alla salute dell’atleta. Nel corso delle giornate di ritiro, e ancor prima di partire per il Trentino, i giocatatori sono stati sottoposti ad un’accurata e meticolosa batteria di screening: test posturali, analisi elettromiografiche e valutazioni dettagliate dell’occlusione e dell’apparato stomatognatico.
Una visione moderna dello sport professionistico insegna infatti che la prevenzione dei traumi muscolari e il miglioramento delle prestazioni sportive passino proprio dall’equilibrio globale dell’organismo. Correggere dismorfosi o intercettare tempestivamente stati infiammatori del cavo orale consente di ridurre il carico infiammatorio generale, garantendo tempi di recupero più rapidi e maggiore reattività in campo.
Il lavoro dei Dottori Sirignano e Tundisi si inserisce in una proficua e coordinata sinergia sia con la direzione medica sia con lo staff tecnico. Massima intesa con il nuovo allenatore azzurro, Massimiliano Allegri e il suo team. Considerare il calciatore come un individuo complesso permette non solo di ottimizzare la performance atletica, ma anche di diffondere un messaggio di grande rilevanza sociale e di salute pubblica sull’importanza della prevenzione e del benessere integrato.