Sampdoria-Napoli 2-4: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 allo stadio Marassi di Genova il Napoli ha affrontato la Sampdoria. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 8 – Partita preparata bene e approcciata con la giusta determinazione e convinzione. Fa di necessità virtù per le assenze in difesa e a centrocampo ma indovina le scelte così come le sostituzioni che hanno lanciato un grande segnale di mentalità. Positiva la reazione dopo il gol del 2-2 ed è piaciuta anche la cattiveria agonistica della squadra.

MERET: 6 – Attento su alcune conclusioni da fuori area e su alcuni cross, incolpevole sui due gol che tra l’altro stava anche parando.

HYSAJ: 6 – Qualche errore di troppo nel disimpegno e la scivolata in occasione del gran gol di Quagliarella, la grinta lo aiuta a raggiungere la sufficienza.

MANOLAS: 6 – Il fallo da rigore evitabile macchia una partita giocata con abnegazione e determinazione senza strafare.

DI LORENZO: 6 – Nel giudicare la sua prestazione bisogna sempre ricordare che gioca in un ruolo non suo ma che comunque sta coprendo con un buon rendimento, ha perso lucidità in qualche fase della partita tra il 2-0 e il 2-2.

MARIO RUI: 6 – Dopo il 2-0 aveva tanti spazi sulla sua fascia ma lui ne approfitta poco ed è mancato nella finalizzazione, però si fa notare con positività in copertura.

ELMAS: 6,5 – Inizia bene la partita e segna un gol importante, il suo primo con la maglia del Napoli. Alla distanza cresce il nervosismo e cala il rendimento

LOBOTKA: 6 – Buono l’inizio padrone del ruolo di centrale di centrocampo, ma cala vistosamente ala distanza e soffre lo spostamento di Ramirez dalla fascia destra nella sua zona.

ZIELINSKI: 6 – Partecipa attivamente alla fase di costruzione, meno in quella di non possesso.

CALLEJON: 6 – Buona la partenza quando ha mostrato la sua qualità migliore di equilibratore in entrambe le fasi, poi sparisce con il passare dei minuti.

MILIK: 7 – Segna il gol che sblocca la partita e infonde coraggio alla squadra, questa volta si fa notare anche per i movimenti giusti da attaccante e nel gioco di sponda.

INSIGNE: 6 – Guida la squadra con minor concretezza rispetto ad altre gare, ha voluto strafare in qualche occasione nella rifinitura delle azioni.

DEMME: (dal 61’ al posto di Lobotka): 7 – Entra mette ordine al centrocampo e da un riferimento ai compagni e poi segna un gol decisivo forse per la stagione del Napoli.

MERTENS: (dal 72’ al posto di Callejon) 7 – Entra e segna.

POLITANO: (dal 79′ al posto di Elmas ) S.V. – Entra in campo con la giusta cattiveria.

ARBITRO LA PENNA (di Roma): 6 – Con l’aiuto del VAR evita di commettere errori clamorosi, grazia di qualche giallo i doriani.

