UFFICIALE. La lista Champions del Napoli: tre gli esclusi

Con l’arrivo a gennaio di Demme, Lobotka e Politano il Napoli ha modificato la lista dei calciatori che possono essere utilizzati in Champions League.



Il regolamento della competizione prevede che prima dell’inizio degli ottavi di finale, ogni club può cambiare senza alcun vincolo SOLO TRE CALCIATORI rispetto alla lista presentata per giocare le partite dei gironi, rispettando però la normativa sulla formazione delle rose.

Rispetto a quella prevista per le rose del campionato di Serie A [LEGGI QUI], quella dell’UEFA cambia per due aspetti:

il limite di età è non è 22 anni bensì 21 anni; pertanto in Champions si possono iscrivere massimo 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 1998 (e non prima del 1 gennaio 1997 come in Serie A) dei quali almeno 4 formati nel vivaio del Napoli e almeno altri 4 formati nel vivaio di un qualunque club italiano; Un calciatore Under21 (nato a partire dal 1 gennaio 1998) può essere aggiunto alla lista dei 25 calciatori solo se ha giocato per almeno due anni consecutivi nel club di appartenenza (Es. Elmas in Serie A può essere aggiunto ai 25 mentre in Champions no e quindi va ad occupare una casella prevista per i 25 over 21).

Detto questo, oltre Malcuit già escluso al momento dalla lista della Serie A in quanto infortunato, esclusi anche Ghoulam e Younes.

Vediamo qual è quindi la lista dei 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 1998 che il Napoli ha presentato all’UEFA per le prossime partite di Champions League:

Quattro calciatori cresciuti nel vivaio (minimo 4 calciatori) – Esce Gaetano ceduto alla Cremonese.

Ossia calciatori che tra i 15 e i 21 anni di età sono stati a disposizione del Napoli per 36 mesi anche non consecutivi o per tre intere stagioni.

Lorenzo INSIGNE Sebastiano LUPERTO — —

Quattro calciatori cresciuti in un qualunque vivaio italiano (minimo 4 calciatori) – Nessuna Variazione in quanto Tonelli era già stato escluso dalla lista dei gironi.

Ossia calciatori che tra i 15 e i 21 anni di età sono stati a disposizione di una qualunque società italiana per 36 mesi anche non consecutivi o per tre intere stagioni.

Elseid HYSAJ Piotr ZIELINSKI Giovanni DI LORENZO Alex MERET.

Diciassette calciatori senza vincoli – Vengono inseriti Demme, Lobotka e uno tra Politano e Rodriguez. Vengono invece esclusi Malcuit e uno tra Ghoulam, Younes e Llorente.

David OSPINA Orestis KARNEZIS Kostas MANOLAS Kalidou KOULIBALY Nikola MAKSIMOVIC MARIO RUI Stanislav LOBOTKA Marques ALLAN FABIÀN Ruiz Diego DEMME Eljif ELMAS Josè CALLEJON Irving LOZANO Arek MILIK Dries MERTENS Matteo POLITANO Fernando LLORENTE.

Under 22 nati a partire dal 1 gennaio 1998 (senza limiti) – Nessuna variazione.

ESUBERI.

Kevin MALCUIT; Faouzi GHOULAM; Amin YOUNES.

