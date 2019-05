Milan: niente ricorso al Tas per il Fair-play finanziario, si cerca accordo con l’UEFA

Il Milan non farà ricorso al Tas per il Fair-.Play Finanziario perché i rossoneri hanno deciso di avviare un dialogo con l’UEFA per trovare un’intesa.

Come scrive il Corriere della Sera, infatti, Milan e Uefa hanno avviato un dialogo per cercare di trovare un’intesa che, nelle speranze dei rossoneri, sposti il termine – ora fissato al 2021 – entro cui raggiungere il pareggio di bilancio. L’obiettivo è arrivare a un’unica sanzione per i due rinvii a giudizio arrivati fin qui (triennio 2014-17 e 2015-18). Il percorso è difficile (in caso di sanzioni troppo leggere, altri club puniti negli ultimi anni come Inter e Roma potrebbero protestare), ma la partita è aperta: niente scontro con l’Uefa, il Milan lavora alla ricerca di un accordo.

Comments

comments