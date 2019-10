Schwoch: “Ancelotti non si discute come allenatore, ma Mertens e Llorente non devono essere sostituiti”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ai microfoni di Radio Marte ha parlato del momento della squadra di Ancelotti.

“In ritiro il Napoli ha provato il 4-2-3-1, poi però è tornato al 4-4-2 che è il modulo che ha sempre utilizzato nella sua carriera, è il sistema di gioco che conosce meglio e non si discute come allenatore.

Ma è chiaro che il Napoli ha qualche problemino e dare certezze può aiutare. Ad esempio, se Mertens e Llorente sono gli uomini più in forma, non devono essere sostituiti perché l’attaccante è un ruolo delicato e quando è in fiducia deve stare in campo”.

Comments

comments