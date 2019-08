Sky, niente panchina per Sarri: potrebbe andare in tribuna

L’emittente satellitare Sky Sport fornisce importanti novità a proposito di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in vista della sfida di questa sera contro il Napoli.

L’allenatore toscano ha smaltito i sintomi della polmonite accusata nelle scorse settimane ma non ha ancora ricevuto il via libera per essere in panchina e, dunque, per fare il suo esordio ufficiale da tecnico bianconero. Tuttavia, è molto probabile che questa sera Sarri si accomodi in tribuna per assistere al match da uno sky box.

Comments

comments