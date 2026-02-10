Scienza e Cuore a Napoli: La Federico II Celebra le Donne e l’Eccellenza del Territorio

Napoli si conferma ancora una volta capitale della cultura e della solidarietà sociale. Il Genio non ha Genere: La Giornata Internazionale per le Donne nella Scienza e il Premio Cuore Sportivo

L’Aula Magna del Centro Congressi Federico II in Via Partenope ospiterà l’11 febbraio un doppio importante appuntamento volto a scardinare i pregiudizi di genere nelle materie STEM e a premiare le eccellenze che incarnano i valori dello sport nella vita civile.

Sotto l’egida della Cattedra UNESCO Educazione alla Salute, presieduta dalla Prof.ssa Annamaria Colao, la mattinata si aprirà con la celebrazione della “Giornata Internazionale sulle Donne e Ragazze nella Scienza”. I saluti istituzionali vedranno alternarsi figure di spicco come il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, e rappresentanti del CNR e di diverse realtà accademiche campane.

Un evento che non è solo una ricorrenza, ma una necessità dettata dai numeri: a livello globale, le donne rappresentano ancora solo il 35% degli iscritti nelle materie scientifiche e detengono appena il 25% dei ruoli chiave nel settore tecnologico e dell’informazione.

“L’umanità ha bisogno di più donne che lavorino nel campo della tecnologia e della ricerca”, è il messaggio lanciato dall’UNESCO, che verrà sicuramente approfondito dai protagonisti presenti.

Seguirà un momento significativo legato alla consegna delle Borse di Studio della Fondazione FORME agli studenti meritevoli del liceo Galileo Ferraris di Scampia, a dimostrazione che l’eccellenza scientifica nasce dalla base e deve essere sostenuta fin dai primi passi.

Dalle 12:00, la giornata si ‘impreziosirà’ con la seconda edizione del premio “CUORE SPORTIVO”, promosso dall’avvocato e organizzatore di eventi sportivi, Tommaso Mandato. Il riconoscimento, nato per premiare chi ha saputo declinare lealtà, coraggio e impegno in ambiti diversi, che assegnerà riconoscimenti ad una platea di alto profilo.

Tra i nomi figurano istituzioni come gli Assessori regionali Vincenzo Cuomo e Fulvio Bonavitacola, il Presidente di Confindustria Campania Costanzo Jannotti Pecci, la Vicepresidente di Città della Scienza, Giuseppina Tommasielli, e volti noti della cultura come il noto e apprezzatissimo scrittore Maurizio de Giovanni.

Un plauso speciale è andato alla categoria della comunicazione e del giornalismo, dove verranno premiate le professioniste Simonetta de Chiara Ruffo e Valeria Grasso, capaci di raccontare con passione e professionalità le sfide del nostro tempo. Simonetta de Chiara Ruffo, esperta in uffici stampa medico-scientifici, con particolare attenzione alla prevenzione e alle terapie innovative; Valeria Grasso, Ufficio Stampa Città della Scienza di Napoli, impegnata nella divulgazione scientifica del Polo di Coroglio e giornalista sportiva di lungo corso. Il premio sottolinea come i principi del mondo sportivo – la fatica del quotidiano e la gioia del risultato onesto – siano gli stessi che muovono un’impresa, una scoperta scientifica o una buona amministrazione comunale, rappresentata oggi dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e dalla Vicesindaco di Napoli Laura Lieto.

Interlocutori coinvolti per un tavolo di lavoro concreto: affrontare le sfide del cambiamento climatico e della salute globale, come previsto dall’Agenda 2030, dipende dalla capacità di includere ogni talento, senza distinzioni di genere. Napoli, con la sua Università e i professionisti presenti “di cuore”, dimostra di essere in prima linea per costruire un futuro inclusivo.

