Serie A, fissata la data per il recupero di Lazio-Udinese

Fissata la data per il recupero della gara di Serie A, rinviata a causa del Sei Nazioni di rugby.

C’è una data – o meglio due – per il recupero di Lazio-Udinese, gara della 25^ giornata rinviata per la concomitanza con il Sei Nazioni di rugby e la sfida di Coppa Italia che ha visto i biancocelesti impegnati col Milan. La Lega ha annunciato che la data fissata per il recupero sarà mercoledì 10 aprile 2018 alle ore 19:00.

Non si tratta però di una data definitiva: se, infatti, la Roma dovesse qualificarsi ai quarti di Champions League, Lazio-Udinese verrebbe ulteriormente rinviata di una settimana, disputandosi così mercoledì 17 aprile sempre alle 19:00.

