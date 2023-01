Per la 19° giornata del campionato di Serie A la Roma alle ore 18:00 affronta in trasferta lo Spezia.

La squadra di Mourinho è in piena lotta per un posto in Champions League e si presenta in Liguria con ben 4 diffidati, Celik, Cristante, Mancini e Smalling, che in caso di giallo salterebbero la trasferta contro il Napoli al Maradona.

C’è anche un quinto diffidato tra i giallorossi, Zaniolo, che però al momento è in rotta con il club e quindi non disponibile per la trasferta contro lo Spezia.

