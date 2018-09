Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multa di 10.000 € a Napoli e Juventus

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra.

dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SQUALIFICA PER QUATTRO

GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo,attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.

SQUALIFICA PER

TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PULGAR FARFAN Erick Antonio

(Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con

il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una

gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFR ONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE TERZA SANZIONE FOFANA Seko Mohamed (Udinese)