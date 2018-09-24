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Serie A

Serie A, tutti gli arbitri del 6° turno: Mazzoleni per il big-match di S.Siro

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Ufficiali le designazioni dei 10 match della 6°giornata di Serie A che si giocherà fra domani e giovedì. 

ATALANTA – TORINO
ORSATO
PERETTI – CECCONI
IV: LA PENNA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – SAMPDORIA
ROCCHI
SANTORO – ROCCA
IV: GIUA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: DI IORIO

EMPOLI – MILAN Giovedì 27\09 h.21.00
FABBRI
VALERIANI – FIORITO
IV: FOURNEAU
VAR: VALERI
AVAR: GIALLATINI

GENOA – CHIEVO
PASQUA
TOLFO – MUTO
IV: AURELIANO
VAR: PAIRETTO
AVAR: TASSO

INTER – FIORENTINA Martedì 25\09 h.21.00
MAZZOLENI
DEL GIOVANE – LONGO
IV: MARINELLI
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI

JUVENTUS – BOLOGNA
MARIANI
BINDONI – DE MEO
IV: BARONI
VAR: GUIDA
AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – PARMA
DOVERI
MONDIN – PRENNA
IV: ABISSO
VAR: CALVARESE
AVAR: PASSERI

ROMA – FROSINONE
DI BELLO
POSADO – GALETTO
IV: PISCOPO
VAR: BANTI
AVAR: LIBERTI

SPAL – SASSUOLO Giovedì 27\09 h.19.00
ABBATTISTA
COSTANZO – BACCINI
IV: SACCHI
VAR: MASSA
AVAR: MARRAZZO

UDINESE – LAZIO h.19.00
MARESCA
CARBONE – LO CICERO
IV: ROS
VAR: CHIFFI
AVAR: PRETI

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