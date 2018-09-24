Serie A, tutti gli arbitri del 6° turno: Mazzoleni per il big-match di S.Siro

Ufficiali le designazioni dei 10 match della 6°giornata di Serie A che si giocherà fra domani e giovedì.
ATALANTA – TORINO
ORSATO
PERETTI – CECCONI
IV: LA PENNA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: RANGHETTI
CAGLIARI – SAMPDORIA
ROCCHI
SANTORO – ROCCA
IV: GIUA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: DI IORIO
EMPOLI – MILAN Giovedì 27\09 h.21.00
FABBRI
VALERIANI – FIORITO
IV: FOURNEAU
VAR: VALERI
AVAR: GIALLATINI
GENOA – CHIEVO
PASQUA
TOLFO – MUTO
IV: AURELIANO
VAR: PAIRETTO
AVAR: TASSO
INTER – FIORENTINA Martedì 25\09 h.21.00
MAZZOLENI
DEL GIOVANE – LONGO
IV: MARINELLI
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI
JUVENTUS – BOLOGNA
MARIANI
BINDONI – DE MEO
IV: BARONI
VAR: GUIDA
AVAR: DI VUOLO
NAPOLI – PARMA
DOVERI
MONDIN – PRENNA
IV: ABISSO
VAR: CALVARESE
AVAR: PASSERI
ROMA – FROSINONE
DI BELLO
POSADO – GALETTO
IV: PISCOPO
VAR: BANTI
AVAR: LIBERTI
SPAL – SASSUOLO Giovedì 27\09 h.19.00
ABBATTISTA
COSTANZO – BACCINI
IV: SACCHI
VAR: MASSA
AVAR: MARRAZZO
UDINESE – LAZIO h.19.00
MARESCA
CARBONE – LO CICERO
IV: ROS
VAR: CHIFFI
AVAR: PRETI