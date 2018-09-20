Serie A: tutti gli arbitri della 5^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A, da Sassuolo-Empoli di venerdì sera a Frosinone- Juventus.
BOLOGNA-ROMA
MASSA
PRETI – LIBERTI
IV: SERRA
VAR: DI BELLO
AVAR: DI LIBERATORE
CHIEVO-UDINESE
PAIRETTO
ALASSIO – DI VUOLO
IV: VOLPI
VAR: AURELIANO
AVAR: MANGANELLI
FIORENTINA-SPAL Sabato 229 h.18.00
GHERSINI
POSADO – ROCCA
IV: ILLUZZI
VAR: CHIFFI
AVAR: GIALLATINI
FROSINONE-JUVENTUS h.20.30
GIACOMELLI
MONDIN – SANTORO
IV: MARINELLI
VAR: MARIANI
AVAR: DEL GIOVANE
LAZIO-GENOA
ABISSO
FIORITO – DI IORIO
IV: GIUA
VAR: MARESCA
AVAR: LONGO
MILAN-ATALANTA h.18.00
DOVERI
RANGHETTI – MARRAZZO
IV: MANGANIELLO
VAR: ORSATO
AVAR: PERETTI
PARMA-CAGLIARI Sabato 229 h.15.00
CALVARESE
BOTTEGONI – MASTRODONATO
IV: MINELLI
VAR: NASCA
AVAR: TOLFO
SAMPDORIA-INTER Sabato 229 h 20.30
GUIDA
MELI – PAGANESSI
IV: PICCININI
VAR: FABBRI
AVAR: VUOTO
SASSUOLO-EMPOLI Venerdì 219 h.20.30
LA PENNA
GALETTO – VILLA
IV: DI MARTINO
VAR: PASQUA
AVAR: DE MEO
TORINO-NAPOLI h.12.30
IRRATI
TEGONI – PASSERI
IV: BANTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TONOLINI