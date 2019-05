Serie B, play-off: il Benevento trionfa all’andata

Stasera sono partiti i play-off di Serie B, per decidere la terza squadra che salirà in A; il Benevento si aggiudica il match d’andata.

Cittadella-Benevento, gara d’andata dei play-off di Serie B, termina 2 a 1 per gli ospiti. In vantaggio la squadra di casa con Proia, dopo i primi 10′; lo stesso Proia nel secondo tempo si fa espellere e la squadra campana riesce a recuperare negli ultimi 20′ con Insigne e Coda.

Nei minuti finali anche la squadra di Bucchi rimane in 10, per via dell’espulsione di Armenteros. Sabato 25 maggio ci sarà la partita di ritorno al Vigorito, dove si deciderà chi si contenderà il posto in Serie A con l’altra finalista.

Di seguito tabellino e marcatori:

Cittadella – Benevento 1 – 2

10′ Proia, 50′ espulsione Proia, 77′ Insigne, 83′ Coda, 88′ espulsione Armenteros

