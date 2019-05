Cittadella-Benevento, le formazioni ufficiali

Stasera va in scena la prima partita dei play-off di Serie B, Cittadella-Benevento; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Con oggi partono ufficialmente i play-off di Serie B, che decreteranno la terza squadra che salirà in Serie A per la prossima stagione. Questa sera andrà in scena Cittadella-Benevento, partita di andata del primo play-off; di seguito le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. All. Venturato.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. All. Bucchi.

