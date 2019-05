La seconda partita valida per i play-off di Serie B, per decidere chi andrà in A, si è conclusa; Verona e Pescara non vanno oltre lo 0 a 0.

Stasera è andata in scena la seconda partita di andata dei play-off di Serie B, per decidere chi andrà in Serie A. Le due squadre protagoniste sono state Verona e Pescara, che non vanno oltre lo 0 a 0. Tutto da decidere nella gara di ritorno a Pescara dunque, che si giocherà domenica 26 maggio alle 21.

Verona – Pescara 0 – 0

