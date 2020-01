Non si ferma più il Benevento che vince anche Cittadella per 2-1 grazie ad un gol nel finale dell’ex Napoli Maggio. Solo un pareggio a Pisa per la Juve Stabia. Questi tutti i risultati delle partite delle 15.

Cittadella-Benevento 1-2

Entella-Cremonese 1-1

Pisa-Juve Stabia 1-1

Pordenone-Pescara 0-2

