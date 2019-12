Serie B, il Benevento schianta l’Ascoli con un netto 4 a 0

Il Benevento continua la sua marcia vittoriosa in Serie B vincendo anche contro l’Ascoli, con un netto 4 a 0, al Vigorito.

Al Ciro Vigorito, il Benevento schianta l’Ascoli per 4 a 0 e continua la sua marcia verso il ritorno in Serie A. A segno Tuia nel primo tempo e Sau, che realizza una tripletta nella seconda frazione di gioco.

Due dei gol segnati da Sau, tra l’altro, sono arrivati nei minuti di recupero. Con questa vittoria la squadra campana si porta a 46 punti in classifica e a +12 dalla seconda in classifica, il Pordenone. L’Ascoli rimane ferma a 27 punti e si piazza in settima posizione.

