Termina sul punteggio di 1-1 il derby campano di Serie B tra Benevento e Salernitana.

Il risultato finale è stato deciso dal gol di Sau per i giallorossi e dalla rete di Djuric per i granta. Con questo pareggio il Benevento allunga ulteriormente sulle inseguitrici e la Salernitana resta in piena zona play-off.

