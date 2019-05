Serie B: il Tar del Lazio dice no alla retrocessione del Foggia, i playout si devono giocare

Arrivano risvolti importanti riguardanti il campionato di Serie B ed in particolare Salernitana, Foggia e Palermo.

Il Tar del Lazio, infatti, sospende l’annullamento dei palyout dopo la decisione del Consiglio di Lega di far retrocedere il Foggia.

Questa decisione, però, non è definitiva ma solamente cautelare. Bisogna attendere in primis il verdetto d’appello sulla retrocessione in Serie C del Palermo e poi successivamente l’udienza collegiale sull’annullamento dei playout.

A proposito di Palermo oggi era prevista l’udienza presso la Corte d’Appello federale che però, a causa dell’astensione del giudice Sergio Santoro, è stata rinviata al 29 maggio.

Comments

comments