Serie B: vince la Juve Stabia, perde la Salernitana, alle 18:00 tocca alla capolista Benevento

Terminate da pochi minuti le partite della 15:00 della diciannovesima giornata (ultima del girone di andata) del campionato di Serie B.

Per quanto riguarda le due squadre campane in campo domenica positiva per la Juve Stabia, male la Salernitana.

La Juve Stabia ha sconfitto in casa il Cosenza con un gol di Forte su rigore al 90′. Grazie a questo successo gli stabiesi sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Non ha invece effetti sulla classifica la sconfitta della Salernitana per 1-2 sul campo dello Spezia. Spezzini in vantaggio di due gol con Ragusa al 5′ e Giasy all’83’. Inutile il gol del granata Jallow all’85’.

Alle 18:00 tocca alla capolista Benevento che ospita l’Ascoli.

