Sinner conquista il Paris Masters e torna n. 1 al mondo nella classifica ATP

Sinner conquista il Paris Masters grazie alla vittoria su Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6 in poco meno di due ore

Un primo set in controllo, poi un secondo più combattuto, risolto per l’altoatesino al tiebreak. Con questo risultato Jannik Sinner ritorna n. 1 al mondo nella classifica ATP, scavalcando di nuovo Alcaraz.

