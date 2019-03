Skriniar: “Koulibaly il più forte in Italia. Hamsik ha giocato 12 anni nel Napoli, vorrei fare lo stesso con l’Inter”

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Cagliari.

“Tra i difensori più forti al Mondo c’è Sergio Ramos per la sua personalità. Poi in Italia sicuramente Koulibaly. Poi mi piace anche Van Dijk perché quando guardo le sue partite si capisce subito chi comanda. Questi tre per me sono i più forti.

Vincere la Champions con l’Inter? Sarebbe bellissimo. Hamsik ha giocato 12 anni nel Napoli, se lo facessi io con l’Inter sarei contento. Non ho fretta di andar via, sono contento perché l’Inter è un grande club.”

