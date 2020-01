Sky, affare Politano: possibile inserimento di Llorente come contropartita in prestito

Sky, affare Politano: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, Napoli e Inter ridiscutono anche di Fernando Llorente.

Nella trattativa che porterebbe Politano in azzurro Inter e Napoli stanno ridiscutendo per quanto riguarda l’inserimento nella trattativa dell’attaccante Fernando Llorente. Da valutare quali saranno gli sviluppi.

Nella giornata di oggi, alle 18, c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e la dirigenza nerazzurra per trovare l’accordo, che non è stato ancora raggiunto in maniera definitiva. Non c’è infatti ancora l’intesa totale sulle modalità di pagamento e la cifra finale richiesta dall’Inter di 25 milioni di euro. C’è però l’accordo sulla formula del trasferimento ma il Napolioffre leggermente meno considerando anche i bonus. Per questo le parti sono al lavoro.

