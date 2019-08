CORRIERE – Giuntoli non rinuncia a James

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata del Napoli. Il primo obiettivo degli azzurri resta James Rodriguez.

Né Ancelotti e né Giuntoli sono disposti a rinunciarvi, almeno fino a quando non sarà il Real Madrid a chiudere definitivamente qualsiasi opportunità. Ma sino all’ultimo istante – diciamo a meno tre dalla fine – val la pena di continuare a leggere nella palla di vetro che anche James Rodriguez, promessosi al Napoli, sta consultando. James Rodriguez, intanto, dopo la partita pareggiata dai blancos contro il Valladolid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo avere giocato per circa cinquantasei minuti: “Dopo molto tempo sono tornato al Bernabéu. È stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per l’affetto dimostrato. Continueremo a lavorare per migliorare”. Potrebbe essere stata la sua ultima partita con il club spagnolo. Il Napoli almeno lo spera… Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

