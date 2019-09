Sky, Di Canio: “Fabian perde troppi palloni da mediano”

Paolo Di Canio, ex giocatore ed ora opinionista Sky, ha parlato del Napoli durante lo SkyCalcioClub di ieri sera.

“Koulibaly non ha fatto preparazione e va bene, ma Fabian perde troppi palloni li (da mediano, ndr). Carlo la farà migliorare, ma mi piaceva di più quando agiva da mezzapunta. Il Liverpool non te le perdona le palle perse in uscita.

Nel calcio italiano troppe scuse, la preparazione, la condizione fisica. Credo si debba pensare un po’ di più a giocare, in Premier c’è un’altra mentalità”.

