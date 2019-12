Sky – Il Napoli lavora per Rrahmani e Amrabat, ma l’Inter disturba

Gianluca Di Marzio torna a parlare di Rrahmani e Amrabat, due piste calde per il Napoli che cerca di acquistarli a gennaio per averli poi a disposizione a giugno.

In particolare, Amrabat nei prossimi giorni recapiterà al Napoli la propria richiesta sull’ingaggio. L’agente del centrocampista è in Italia ed il club valuterà se portare a compimento l’operazione.

Per quanto riguarda Rrahmani, invece, l’operazione sembra slegata da quella del centrocampista; il Napoli è disposto ad offrire 30 milioni in totale, 15 per il centrocampista e 15 per il difensore. In più c’è da dire che l’intesa è già raggiunta con quest’ultimo.

Per quanto riguarda Amrabat, però, c’è da registrare la manovra di disturbo dell’Inter che lo vorrebbe acquistare a giugno 2020.

