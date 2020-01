Pedullà torna su Koutris: “Contatti proficui”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, torna su Leonardo Koutris sottolineando che il suo arrivo dipende da Hysaj e Ghoulam.

La possibile ricerca di un terzino sinistro, da parte del Napoli, dipende sempre dalla situazione relativa a Hysaj e a quella di Ghoulam. In particolare, come già scritto su questi lidi, dipende soprattutto dal primo.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, è tornato a parlare di Leonardo Koutris, utilizzando il suo portale. Il giornalista sottolinea il fatto che i contatti sono andati avanti in modo proficuo e che la scadenza al 2021 aiuta il Napoli.

In più, anche lui parla del fatto che la situazione dipende da Hysaj e Ghoulam e che è possibile che non sia un’operazione per giugno. Insomma, dopo il forte interesse ora ci sono anche dei contatti proficui.

