La redazione di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Spal per Andrea Petagna.

Sembrerebbe che il Napoli sia molto vicino all’accordo col club emiliano e che addirittura domani potrebbero esserci le visite mediche per il calciatore. Petagna, però, resterebbe a Ferrara fino a giugno per poi trasferirsi in azzurro in vista della prossima stagione.

