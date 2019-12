Sky, Ugolini: “ADL cerca il disgelo ma vuole risposte sul campo”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del momento degli azzurri.

“In casa azzurra è cominciato il disgelo, le parole di De Laurentiis vanno in questo senso, ma è chiaro che le multe hanno condizionato l’umore del gruppo. Il presidente non si è sbilanciato, d’altronde questa squadra si è ammutinata e ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Se ne potrà riparlare quando torneranno anche i risultati. Per ora c’è un riavvicinamento tra le parti, ma aspettiamo. Già la partita di domenica potrà essere fortemente indicativa”.

Comments

comments