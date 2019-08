Real Madrid, sondaggio per l’ex Napoli Reina

Il Real Madrid è alla ricerca di un vice di Thibaut Courtois, vista la sempre più probabile partenza di Keylor Navas, stufo di essere una riserva.

Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As, i blancos avrebbe effettuato dei sondaggi anche per due portieri di Serie A: il primo è Antonio Mirante della Roma, chiuso dall’arrivo in estate di Pau Lopez, dal Betis. Il secondo, invece, è una vecchia conoscenza azzurra, che oggi veste la maglia del Milan: si tratta di Pepe Reina, che tornerebbe in Spagna dopo le esperienze con Barcellona e Villarreal. Altre piste portano a Daniel Subasic del Monaco e a Marteen Stekelenburg, dell’Everton.

