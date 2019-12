Sky Sport, oltre a riportare le voci su Ancelotti, riferisce anche che Zielinski ed il Napoli sono più vicini ad un accordo per il rinnovo.

In particolare, il nuovo accordo su cui Zielinski ed il Napoli stanno lavorando è fino al 2024. L’intesa tra le parti è sempre più vicina e rappresenta un segnale di continuità per la società ed uno di attaccamento ai colori da parte del polacco.

Insomma, si sta per chiudere per uno dei rinnovi di cui si parla già da un po’ di tempo in casa Napoli.

