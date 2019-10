Tramite il suo profilo Instagram, il Napoli ricorda che stasera si sfideranno Polonia e Macedonia del Nord in un piccolo “derby azzurro”.

Questa sera andrà in scena Polonia – Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Milik e Zielinski si ritroveranno contro Elmas, in un piccolo “derby” che sa di azzurro. Di seguito il post pubblicato:

Comments

comments