Sorteggio Champions League: il Napoli tra le big, le quattro fasce, tutte le 79 partecipanti

I trionfi del Liverpool in Champions League e del Chelsea in Europa League, hanno reso definitiva la prima fascia del sorteggio dei gironi eliminatori della prossima Champions [VEDI TABELLA].

Vediamo ora qual è la situazione delle altre tre fasce.

La seconda fascia è fatta per sei ottavi, con le due sole variabili legate a Porto e Ajax. Se una delle due non dovesse superare i preliminari il Benfica passerebbe in seconda fascia. Invece se entrambe non dovessero superare i preliminari allora oltre il Benfica in seconda fascia entrerebbe la Dinamo Kiev che però deve superare anche lei i preliminari. Se contemporaneamente non dovessero superare i preliminari Porto, Ajax e Dinamo Kiev allora la seconda fascia toccherebbe al Lione.

Detto della situazione che riguarda Benfica, Dinamo Kiev e Lione, la terza fascia ha quattro certezze: Leverkusen, Salisburgo, Valencia e Inter. La Lokomotiv Mosca invece deve attendere l’esito dei preliminari.

Così come in quarta fascia devono attendere l’esito dei preliminari Genk e Galatasaray. In questa fascia ci saranno sicuramente tre mine vaganti: Lipsia, Atalanta e Lille.

Ricordiamo che dai preliminari si qualificano ai gironi sei squadre: quattro dal percorso campioni e due dal percorso piazzate.

Queste le 43 squadre del percorso campioni (squadre che hanno vinto i rispettivi campionati esclusi quelli di Spagna, Germania, Italia, Inghilterra, Francia e Russia); da questa lista solo quattro si qualificheranno ai gironi di Champions (in parentesi la posizione nel ranking UEFA):

Ajax-Olanda (20)

Celtic-Scozia (47)

Copenaghen-Danimarca (48)

Dinamo Zagabria-Croazia (51)

Bate Borisov-Bielorussia (55)

Young Boys-Svizzera (56)

Astana-Kazakistan (57)

Ludogorets-Bulgaria (58)

Apoel Nicosia-Cipro (59)

Paok Salonicco-Grecia (65)

Qarabag-Azerbaigian (70)

Slavia Praga-Repubblica Ceca (73)

Maribor-Slovenia (79)

Stella Rossa-Serbia (88)

Maccabi Tel Aviv-Israele (90)

Sheriff Tiraspol-Moldavia (108)

Rosenborg-Norvegia (116)

HJK Helsinki-Finlandia (133)

Dundalk-Eire (155)

Dudelange-Lussemburgo (169)

Shkendija-Macedonia (178)

The News Saints-Galles (179)

Slovan Bratislava-Slovacchia (181)

AIK Stoccolma-Svezia (192)

Suduva Marijampole-Macedonia (231)

Valletta-Malta (233)

Lincoln-Gibilterra (234)

Sarajevo-Bosnia Erzegovina (237)

Santa Coloma-Andorra (258)

Plast Gliwice-Polonia (266)

Cluji-Romania (288)

Ferencvaros-Ungheria (292)

Nomme Kalju-Estonia (293)

Torshavn-Far Oer (317)

Partizani-Albania (322)

Valur-Islanda (328)

Linfield-Irlanda del Nord (344)

Riga-Lettonia (410)

Tre Penne-San Marino (445)

Feronikeli (Kosovo) – Avan Academy (Armenia) – Suburtalo Tblisi (Georgia) – Sutjeska Niksic (Montenegro): N.C.

Queste invece le 10 squadre del percorso piazzate (squadre arrivate seconde o terze nei campionati di Portogallo, Ucraina, Svizzera, Grecia, Belgio, Olanda, Russia, Repubblica Ceca, Turchia e Austria); di queste solo due si qualificheranno ai gironi di Champions (in parentesi la posizione che occupano nel ranking):

Porto-Portogallo (10)

Dinamo Kiev-Ucraina (23)

Basilea-Svizzera (30)

Olympiacos Pireo-Grecia (35)

Club Brugge-Belgio (37)

PSV-Olanda (41)

Krasnodar-Russia (43)

Viktoria Plzen-Repubblica Ceca (44)

Basaksehir-Turchia (118)

Linz-Austria (171)

