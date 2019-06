Champions League, il Liverpool è campione d’Europa

Sesta affermazione in Champions League per il Liverpool, che batte per 2-0 il Tottenham nell’atto finale della competizione.



A Madrid, gara subito in discesa per i Reds, che dopo neanche 30 secondi, guadagnano un calcio di rigore per fallo di mano di Sissoko: dal dischetto si presenta Salah, che non fallisce e porta in vantaggio i suoi.

Gli Spurs vanno vicini al pareggio, soprattutto nel secondo tempo, ma all’87 Divock Origi, con un bel diagonale di sinistro, pesca l’angolino basso e suggella il trionfo della sua squadra.

Prima affermazione europea per Jurgen Klopp che, al termine di un’annata da incorniciare, conquista la coppa dalle grandi orecchie, e si consola per la Premier sfumata per un solo punto.

