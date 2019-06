Il coordinatore delle Universiadi, Adam Sotiaridis, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’arrivo della torcia a Caserta.

“Caserta è pronta, ma anche tutta la Campania è pronta per le Universiadi. Non vediamo l’ora di partire. Queste Universiadi sono una grande opportunità per Caserta e per tutte le città campane che ospiteranno le manifestazioni sportive. Domani arriveranno le prime delegazioni e si comincia”.

