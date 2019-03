Sott’ E ‘Ngopp: Le Brutte Abitudini, Scacciaincubi e Indispensabili

Ecco i Flop e i Top della nostra redazione dopo la partita tra Sassuolo e Napoli

BRUTTE ABITUDINI: Gli azzurri confermano il trend negativo col Sassuolo, portando via (ancora una volta) un solo punto dal Mapei Stadium. Nelle scorse annate le ostiche trasferte contro i neroverdi avevano portato via lunghezze preziose ai fini dell’obiettivo finale. Probabilmente non sarà lo stesso quest’anno, ma la brutta abitudine rimane uno stress non indifferente per i tifosi.

TUTTO SBAGLIATO: La squadra messa in campo da Ancelotti appare sbagliata dal primo minuto di partita. Tanti incontristi al centro e Verdi e Ounas a spingere farebbero pensare ad una compagine che vuole aspettare gli avversari per poi colpire in contropiede. E invece gli uomini sul terreno da gioco fanno il contrario, regalando con un palleggio insicuro diverse chance al Sassuolo per colpire in ripartenza.

INDISPENSABILI E NON: La pessima prova racconta di un centrocampo che non può fare a meno della qualità di Ruiz e Zielinski. La presenza di almeno uno dei due centrocampisti più “tecnici” sembra essere indispensabile per garantire la qualità alla manovra dei partenopei. Ancora una bocciatura, invece, per Diawara, lontano parente di quello appena arrivato a Napoli.

IL RITORNO: Domenico Berardi non segnava su azione in casa da più di un anno. Le disattenzioni continue degli azzurri permettono alla punta del Sassuolo di rispolverare l’esultanza davanti al proprio pubblico. Gli interventi di Allan prima e Luperto poi non trovano fortuna, e l’attaccante italiano può trovare il gol del vantaggio per i suoi, che per fortuna non sarà l’ultimo del match.

SCACCIAINCUBI: Un gol che determina un punto quasi immeritato, vista la prestazione, ma che vale qualcosa di diverso. Insigne approfitta dell’errore di Magnanelli e a 5 minuti dalla fine segna il pareggio, scacciando quel maledetto rigore contro la Juve che probabilmente ne aveva condizionato anche la prestazione odierna. Una nota più positiva di quanto non si possa pensare.

LO STIMOLO: Con la corsa al primo posto archiviata definitivamente, lo stimolo per continuare a vincere in campionato arriva dal basso. Uno strepitoso Milan, dopo la coppa, cercherà adesso di soffiare anche la seconda posizione in campionato ai partenopei. 6 lunghezze non sono sinonimo di tranquillità, ma piuttosto un monito a non mollare da qui a maggio.

