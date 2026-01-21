Spunta il nome di Giovane

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattive del Napoli nel corso di ‘Calciomercato l’Orignale’

”Il Napoli ha sperato in mattinata di poter rimuovere lo sblocco al suo mercato praticamente a saldo zero, ma il Consiglio Federale non ha dato l’ok. Ci saranno nuovi tentativi, vedremo se basteranno per riaprirlo in corsa. Ma nel frattempo il direttore sportivo Manna si sta davvero ingegnando per cercare di regalare il prima possibile ad Antonio Conte dei rinforzi. C’è stato un inserimento in questo pomeriggio forte per Giovane del Verona, sul quale sta lavorando da tempo la Lazio. Il Napoli sta cercando un’intesa col Verona e con il giocatore, sta cercando di capire la formula giusta per provare a portare Giovane subito a Napoli.

Forse servirà un’uscita e su Noa Lang potrebbe esserci una novità, un trasferimento non più in prestito ma a titolo definitivo, o allo stesso Galatasaray o in una squadra di Premier che sta cercando di inserirsi e potrebbe essere il Fulham. E poi Lucca, perché molto dipende anche dal futuro di Lucca. Continua a prendere tempo tra Nottingham e Pisa, c’è anche il Siviglia che lo vorrebbe in uno scambio con Juanlu. Però Lucca resta sul mercato e non è escluso che il Napoli possa prendere sia Giovane che Maldini, quindi prendere due attaccanti esterni, visto che Lukaku sta dando dei segnali positivi per il suo ritorno”.

