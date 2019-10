Condò: “Il Napoli è la principale delusione del campionato fino ad ora”

Paolo Condò, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha scritto di questa prima parte di stagione sulle colonne della “rosea”.

“Lasciando da parte il Milan, che si muove a un livello decisamente inferiore, non c’è dubbio che fin qui il Napoli sia la principale delusione del campionato.

Dopo sette giornate non sarebbe sensato esprimere un parere definitivo, ma segnalare una tendenza sì: delle tre favorite la Juve ha chiarito che anche quest’anno lascerà in giro poche briciole, l’Inter ha portato a casa tutto con l’eccezione dello scontro diretto, il Napoli ha già perso cinque punti pesanti (tre col Cagliari, due a Torino) oltre a quelli in qualche modo “normali” della partita a casa Juve.

Si era detto a inizio torneo che chi aveva l’ambizione di competere con la Juve doveva anzitutto inanellare una lunga serie di “pieni”, sei punti contro tutte le squadre della zona bassa e poi a salire. Il Napoli ha già tolto due avversarie di medio livello dall’elenco delle vittime potenziali, e la distanza da Juve (meno 6) e Inter (meno 5) – oltre che dall’Atalanta (meno 3) – è piccola solo in apparenza”.

