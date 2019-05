[VIDEO] Ezequiel Barco un talento con la personalità del veterano

Ancora una volta è un argentino a stimolare le fantasie dei tifosi.

Si chiama Ezequiel Barco, 20 anni compiuti lo scorso 29 marzo. Quando si dice Ezequiel a Napoli la fantasia vola subito al ‘Pocho’ Lavezzi.

Proprio come Lavezzi Barco, alto 167 cm per 65 Kg di peso, ha un dribbling ubriacante, un cambio di passo e un controllo di palla in velocità tipico del fantasista sudamericano. Progressione devastante e personalità nell’affrontare l’uno contro uno che tradisce l’età al punto da sembrare un calciatore che gioca nel calcio che conta da una vita.

Invece Barco, destro naturale che predilige partire dalla sinistra anche se è lasciato libero di agire dove ritiene più opportuno, vanta appena 56 presenze e 7 gol da professionista con gli argentini dell’Independiente, la squadra che ha lanciato nel grande calcio l’altro ex Napoli Daniel Bertoni.

Con l’Independiente Barco ha vinto la Copa Sudamericana nel 2017 segnando anche il gol decisivo nella gara di ritorno in casa del Flamengo.

Il 19 gennaio 2018 è passato agli statunitensi dell’Atlanta United dove ha vinto il campionato nazionale.

Il valore del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro e un ingaggio di circa 1 milione e 400 mila euro netti l’anno.

Barco al Mondiale Under20 ha già segnato un gol spettacolare.

