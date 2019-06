Del Genio: “Lozano resta un obiettivo”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha parlato delle voci su un forte interessamento per Duvan Zapata da parte del Napoli; nonostante questo, Lozano rimane un obiettivo.

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Paolo Del Genio e nel farlo ha commentato le voci che riguardano il Napoli e Duvan Zapata. Per il giornalista, nonostante queste voci insistenti, il messicano rimane un obiettivo del club azzurro; queste le sue parole alla radio:

“Ieri sera è venuto fuori questo tentativo forte del Napoli per Duvàn, ma Lozano è sicuramente un obiettivo. Per la prima punta bisogna capire se con Lozano si alterneranno nel ruolo di prima punta con Mertens, o magari si terrà Inglese come alternativa a Milik.“

Comments

comments