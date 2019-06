Simone Verdi, esterno del Napoli, non sembra aver convinto fino in fondo Ancelotti. Il Mattino parla di una probabile cessione.

“Verdi andrà via, anche se De Laurentiis non lo vuole svendere né pensa di darlo a una diretta concorrente”.

Simone Verdi, potrebbe non far parte della rosa del Napoli per la prossima stagione. Per l’esterno classe ’92 si era parlato della pista Atalanta, considerando anche l’interesse del Napoli per l’esterno degli orobici Timothy Castagne.

Comments

comments