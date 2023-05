Udinese-Napoli: il punto della situazione fra possibili cambi d’orario e festeggiamenti per lo Scudetto

Dopo il pareggio ottenuto contro la Salernitana, al Napoli serve un solo punto per essere matematicamente Campione d’Italia.

Agli azzurri, infatti, basterà pareggiare giovedì contro l’Udinese per ottenere finalmente un titolo che manca da 33 anni.

Come accaduto nell’ultimo fine settimana in occasione della gara con la Salernitana, anche la partita contro i friulani potrebbe subire un cambiamento d’orario per motivi relativi all’ordine pubblico.

Le ipotesi in ballo, qualora ci fosse una modifica, sono:

18.30 18.00 o addirittura alle 15.00di giovedì.

Quest’ultima ipotesi consentirebbe di evitare l’arrivo, di notte, della squadra in città.

Si resta in attesa anche di una possibile apertura del Maradona per permettere ai tifosi di guardare Udinese-Napoli dai maxischermi dello stadio. In caso di apertura dell’impianto resterebbe comunque difficilmente realizzabile l’ipotesi di festeggiare lo Scudetto allo stadio insieme alla squadra rientrata da Udine.

Ricordiamo, inoltre, che il Napoli potrebbe essere ufficialmente Campione d’Italia anche mercoledì sera qualora la Lazio non riuscisse a vincere contro il Sassuolo.

