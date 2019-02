UEFA, il regolamento del sorteggio di EL e le date delle prossime gare

La UEFA ha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, il regolamento relativo al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, che andrà in scena nella giornata di oggi. Ecco nel dettaglio.

Dove e quando è il sorteggio?

Il sorteggio ha inizio alle 13:00CET il venerdì 22 febbraio. Avrà luogo alla Casa del Calcio Europeo a Nyon, Svizzera.

Come funziona il sorteggio?

Non sono previste teste di serie e possono affrontarsi squadre provenienti dalla stessa federazione nazionale. Eventuali restrizioni verranno annunciate prima del sorteggio.

Quando sono le partite?

In principio, le gare verranno giocate giovedì 7 e 14 marzo, alle 18:55CET e alle 21:00CET, con il calendario esatto che verrà confermato dopo il sorteggio. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno la gara di andata in casa.

La strada per Baku

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

Mercoledì 29 maggio: finale – Olympic Stadium, Baku

Ricordiamo che sarà possibile seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 24 o in live su streaming sul sito ufficiale di Sky Sport.

