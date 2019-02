Ounas, la sua prova contro lo Zurigo esaltata da Ancelotti e dalla critica

Grandissima prova di Adam Ounas nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Zurigo.

Il franco-algerino, autore del gol del 2-0, ha convinto tutti, a partire dal suo allenatore Carlo Ancelotti, che nel post partita ha dichiarato: “Questo ragazzo può fare cose speciali e le ha fatte. Deve imparare a sfruttare questi momenti lui che ha una buona qualità”. Anche la stampa ha apprezzato la prestazione di Ounas, che si è guadagnato parecchi voti alti in pagella:

GAZZETTA 7: “Verticalizza e segna pure un bel gol, per movimento. La sua cosa migliore lo slalom con assist scodellato a Verdi. Algerino ritrovato”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 : “Illumina una serata poco stuzzicante, quando taglia a fettine cinque uomini e pesca Verdi in area con un tocco dolcissimo. Brilla di luce propria sul 2-0: con il destro, lui che è mancino”.

TUTTOSPORT 7: “Quella scioglievolezza nel piede sinistro illumina la notte europea del Napoli e Verdi lo ringrazia per il delizioso assist che gli serve. Mertens lo mette nelle condizioni di andare in gol”.

IL MATTINO 7: “Temerario anche se talvolta pasticcione, però è quello che ci vuole come vaccino per il mal di gol. Ha mostrato una crescita tattica positiva con una maggiore ricerca del compagno e del posizionamento. Sbaglia un po’ spesso la fase conclusiva ma è prezioso con l’assist a Verdi e trova il gol europeo, come un anno fa col Lipsia”.

