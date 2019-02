La Gazzetta sui sorteggi: “Da evitare le inglesi, l’Inter e le spagnole. Occhio a due possibili outsider…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza i sorteggi di Europa League che si terranno oggi, elencando le possibili insidie per il Napoli.

“Chi temere? Facile, spagnole e inglesi. Quest’ultime perché sono le più «nobili» del torneo; Chelsea e Arsenal, due da ottavi di Campions, non di Europa League. Due club al 17° e al 10° posto del ranking Uefa. Ma la prima del torneo nel ranking europeo è il Siviglia (n.7). In Spagna occhio anche al Valencia, uno dei quattro reduci dai gironi di Champions League e il Villarreal, il meno forte, come anche la Liga dimostra (è terzultimo). Da seconda fascia di difficoltà c’è l’Eintracht: sin qui in Europa 7 vittorie e un pari. Da evitare anche il Benfica. I più deboli? Krasnodar, lo Slavia Praga e il giovane Rennes”. Inoltre, per la rosea, c’è da evitare anche il derby con l’Inter.

