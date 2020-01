Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Bologna, ha lasciato la Serie A per volare in Cina; di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Shenzhen F.C. il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Blerim Dzemaili.“

