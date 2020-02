Demme, un faro per guidare la nave Napoli nel porto d’Europa

Diego a Napoli nel calcio non è un nome qualunque. E’ il nome del sogno realizzato, del condottiero che ha permesso a una squadra e a una città di levarsi per qualche anno i famosi ‘paccheri da faccia’.

Diego nella Napoli del calcio sembra un segno del destino, anzi un nome del destino, visto che proprio Diego Demme è il nuovo faro del Napoli che deve guidare nel porto d’Europa una nave che rischiava di affondare investita da una inattesa tempesta.

Entrato nello spogliatoio in punta di piedi, con personalità sul terreno di gioco ha preso per mano il centrocampo del Napoli aiutando i compagni a tornare a giocare da squadra vera.

Contro la Sampdoria DD, Diego Demme, è partito dalla panchina per un attacco influenzale ma nel momento di maggiore difficoltà del Napoli Gattuso lo manda in campo e lui risponde presente.

Lo fa addirittura segnando il gol decisivo, quello che ha restituito al Napoli la vittoria che stava sfuggendo dopo il doppio vantaggio iniziale.

Un gol che Diego ha sognato fin da bambino, quando il papà calabrese tifoso del Napoli gli raccontava le prodezze del Diego Re e leggenda di Napoli.

Un sogno che pensava di non realizzare mai visto che in carriera prima della gara con la Sampdoria di gol ne aveva segnati appena due in oltre 300 partite giocate.

Invece Demme il sogno lo ha già realizzato ma, c’è da scommetterci, altri ne realizzerà per se e…per il Napoli.

Comments

comments