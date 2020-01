UFFICIALE – Napoli, i convocati per la sfida alla Lazio: manca anche Meret

Il Napoli ha concluso l’allenamento e con il report è arrivata anche la lista dei convocati; Meret non ce la fa e sarà out per domani.

Insieme al portiere, ovviamente, mancano i lungodegenti Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens; Younes manca per via di un attacco di febbre. Tonelli è tra i convocati, insieme a Daniele e Gaetano.

Di seguito la lista ufficiale, in ordine alfabetico:

Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.

Comments

comments