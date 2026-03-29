Una entusiasmante settimana di sport: Hamad Medjedovic conquista la Guerri Napoli Tennis Cup

Il talento di Hamad Medjedovic incanta Napoli. Il ventiduenne serbo pupillo di Novak Djokovic conquista la Guerri Napoli Tennis Cup, battendo in finale il n.1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, 6-2 6-4. Napoli al centro del tennis internazionale

Successo di spettatori e di presenze per il challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli

Hamad Medjedovic è il vincitore dell’edizione 2026 della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, Il ventiduenne giocatore serbo (sentiremo parlare di lui in futuro!!) ha battuto nella finale per il titolo il tedesco Daniel Altmaier, 6-2 6-4 in 1h37’ di gioco.

Bilancio molto positivo per Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli: “È stata una entusiasmante settimana di sport, il nostro tradizionale torneo è cresciuto ancora di più grazie al supporto del title sponsor Guerri, alla collaborazione sempre più preziosa di Master Group Sport e al nostro Tennis Napoli che garantisce quel supplemento di tradizione, affidabilità, ospitalità e che ha una consuetudine con i grandi eventi internazionali che nasce dai nostri 121 anni di storia. Grazie al pubblico di Napoli che ci ha sostenuto e ci regala una cornice splendida, grazie al nostro gruppo di lavoro, iniziando dai nostri consiglieri Andrea Centonze e Marco Postiglione. Vogliamo

crescere e chiediamo alle istituzioni di affiancarci concretamente perché possiamo portare a Napoli grandi eventi di rilievo. Dopo Roma e le Atp Finals di Torino siamo il torneo più seguito e con più pubblico in Italia”.

E’ stata una finale a senso unico, dominata da Medjedovic che si è dimostrato il giocatore più forte del torneo napoletano, nonostante

si trovasse di fronte la testa di serie n.1 e n.55 del mondo. Il talento serbo, fin da junior pupillo di Novak Djokovic che lo sostiene ed è il suo primo tifoso nel circuito mondiale, è apparso padrone del gioco, volando subito nel primo parziale e gestendo senza problemi il ritorno del tedesco nel secondo set. Medjedovic ha strappato applausi a scena aperta sul campo centrale “Carlo D’Avalos”, sold out per la finale del torneo.

Partito come testa di serie n.5, Medjedovic ha via via migliorato il suo gioco e, dopo aver sofferto nei primi due turni con Barton e con Sakellaridis, ha poi dominato Muller nei quarti, Sachko in semifinale e oggi Altmaier nella sfida per il titolo. Dal canto suo il giocatore tedesco, con la finale ottenuta alla Guerri Napoli Tennis Cup, ha ritrovato il feeling con la vittoria, dopo una serie di sconfitte nel circuito dell’ATP Tour nei primi mesi del 2026.

Con il successo alla Guerri Napoli Tennis Cup e con i 125 punti ATP conquistati, Medjedovic da domani tornerà nei top 100 del mondo, al n.81 del ranking (era 115); anche Altmaier migliorerà la sua classifica, salendo al n.52 ATP.

La Guerri Napoli Tennis Cup 2026 va in archivio consolidando e migliorando i numeri record dell’edizione 2025, come spettatori e come

presenze totali al club e nel villaggio antistante i campi di gioco, negli otto giorni di gara; anche a livello media la copertura è stata significativa con oltre cento accrediti concessi per l’evento.

L’organizzazione è stata curata da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. I numeri e il successo della Guerri Napoli Tennis Cup 2026 confermano l’evento tra i tornei della categoria Challenger 125 più importanti e seguiti del mondo, pronta per continuare l’ascesa nel calendario internazionale dell’ATP.

“Il successo organizzativo e di pubblico della Guerri Napoli Tennis Cup è stato entusiasmante – ha dichiarato Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport -. La cornice del Tennis Club Napoli è unica al mondo, ma da sola non può bastare; serve un’organizzazione efficiente sotto tutti gli aspetti. Abbiamo curato ogni dettaglio a livello di servizi per i tennisti e il pubblico, al fine di mantenere alto il livello dell’evento. Ringrazio gli atleti, il pubblico, le istituzioni, i partner e, in particolare, il Gruppo Guerri che ha voluto affiancare il torneo diventandone title ponsor. Ringrazio inoltre il Tennis Club Napoli con il suo presidente Riccardo Villari per la fiducia riposta in Master Group Sport.

Particolarmente significativo l’ingresso del Gruppo Guerri come title sponsor del torneo. L’apporto dell’azienda specializzata in valorizzazione immobiliare ed efficientamento energetico. si è dimostrato prezioso per la migliore riuscita dell’evento.

“Al termine del torneo desidero congratularmi con tutti gli atleti – ha dichiarato Alfredo Guerri, Amministratore Unico del Gruppo Guerri – per il grande spettacolo offerto e ringraziare Master Group Sport e il Tennis Club Napoli per l’eccellente lavoro svolto. La Guerri Napoli

Tennis Cup ha confermato come lo sport sappia creare relazioni di valore tra persone e imprese, al tempo stesso mettendo in luce il grande potenziale di Napoli, che richiede ora un deciso investimento nelle strutture per compiere un ulteriore salto di qualità. Complimenti al vincitore Medjedovic e un augurio di buona fortuna per il prosieguo della sua carriera”.

Numerosi gli sponsor che sono stati vicini e hanno affiancato l’organizzazione della Guerri Napoli Tennis Cup e hanno animato il

villaggio del torneo: iI gold partner Lexus, che ha curato la trasportation; i silver partner Energia Sociale e Grand Hotel Santa Lucia Napoli; i bronze partner DCA, Massigen, Ruesch che ha fornito assistenza medica per gli atleti durante tutto il torneo; l’hospitality partner è stato Mosaiko Enterprise; l’official partner Grandi Stazioni; i media partner Corriere dello Sport e Radio Kiss Kiss, oltre al supporto istituzionale di Regione Campania, ARUS, Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, Comune di Napoli e FITP.

A supporto dell’evento è stato sviluppato un piano di promozione importante, che ha visto tra gli altri il lancio del Profilo Instagram del

torneo @napolitenniscup che ha raggiunto 2,3 milioni di visualizzazioni eoltre 50mila interazioni in appena un mese e mezzo dalla nascita. La Guerri Napoli Tennis Cup è stata trasmessa sulle piattaforme ATP Challenger TV, Supertennistv e Supertennix, oltre che su Dazn, con una copertura televisiva che per tutta la settimana è stata particolarmente esaustiva e di qualità.

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