Universiadi, Basile: “Entro il 29 giugno sediolini pronti”

Gianluca Basile, commissario per le Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, fornendo le ultime novità sulla questione legata ai lavori del San Paolo.

“Sediolini in tempo per l’inizio delle Universiadi? Il crono-programma prevede che per il 29 giugno sia completato. Sono arrivati tutti i sediolini, si leggono tante cose, ma tutto sarà pronto. In una parte della Curva B verranno montati successivamente allo spettacolo perché c’è una coreografia per la manifestazione. 3 luglio con 2 maxi-schermi? Sì, sono arrivati e le strutture sono in fase di montaggio. Resteranno per il Napoli? Difficilmente posso portarli io a casa (ride, ndr). Sì, saranno in gestione comunale, come tutto il resto”.

